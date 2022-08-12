Aydın'da miras nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

Fatih Mahallesi 1130 Sokak’ta akrabalar arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B. (34), F.B. (24), N.S. (57), S.S. (26), M.S. (28) ve A.İ.S. (15) bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.B. ile M.S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma sürdürülüyor.



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