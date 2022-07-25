Aydın'da motosiklet devrildi, 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Şevketiye Mahallesi’nden Evciler Mahallesi’ne giden Y.G.G’nin kullandığı plakasız motosiklet, Namık Gedik Caddesi’nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Y.G.G, sağlık ekibince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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