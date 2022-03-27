Aydın'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki motosiklet çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

İncirliova ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, İstiklal ve Sandıklı mahallelerinde iki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin F.D. (28) olduğunu tespit etti.

Çok sayıda suç kaydı bulunan F.D, Germencik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede çalıntı motosikletle yakalandı. Bu kişinin sattığını söylediği diğer motosiklet, satılan kişiden alındı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan F.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, F.D'nin motosikleti yaya olarak götürmesi yer alıyor.

