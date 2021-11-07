Aydın'da motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Camal Tuncer’ın kullandığı 07 AHF 931 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Yetim’e (76) çarptı.

Yetim, kaza yerinde hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.



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