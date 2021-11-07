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Aydın'da motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü yaralandı

07.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da motosikletin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Camal Tuncer’ın kullandığı 07 AHF 931 plakalı motosiklet, Aydın-Denizli kara yolu Kavaklı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Yetim’e (76) çarptı.

Yetim, kaza yerinde hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

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