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Aydın'da oluşan yarıkların kuraklıktan kaynaklandığı bildirildi

23.12.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesi: - "Killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı"

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik ilçesindeki bazı bölgelerde oluşan çatlaklarla ilgili oluşturulan teknik heyetin çalışmalarını tamamladığını, oluşan yarıkların kuraklıktan kaynaklandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, teknik heyetin ilçedeki çatlakların meydana geldiği bölümde 4,8 metrelik gözlem çukuru açtığı ve çeşitli derinliklerden toprak numuneleri alındığı belirtildi.

Gözlem çukurunda yarık derinliğinin 70 santimetre olduğu ve yarığın daha derine ilerlemediğinin görüldüğü aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İncelemede elde edilen numunelerin büzülme limiti, şişme potansiyeli, likit limit, plastik limit gibi değerleri göz önünde bulundurularak kıvam parametrelerinin değerlendirilmesiyle killi yapının su çekilmesine bağlı olarak atmosferik olaylar neticesinde blok halinde çatladığı saptandı. Ön inceleme raporunda elde edilen veriler ışığında yarıkların kil bünye özelliğindeki zeminde oluşan büyük ölçekli kuruma çatlakları olduğu değerlendirildi."

Açıklamada, derinlikleri 2 metreyi bulan ve uzunlukları bir kilometreye yaklaşan toprak yarılmalarıyla ilgili 1 Kasım'da komisyon kurulduğu anımsatıldı.

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