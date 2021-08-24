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Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

24.08.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Tekeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Karpuzlu Belediyesine ait ekipler yangına müdahale ediyor.

Aydın'da ormanlık alanda yangın çıktı

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