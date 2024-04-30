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Aydın'da ortaokul öğrencileri, lösemili çocuklar için saçlarını kesti

AA AA
30.04.2024 15:00
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Aydın'ın Söke ilçesinde 8 ortaokul öğrencisi, lösemi hastası çocuklarla dayanışma amacıyla saçlarını keserek bağış yaptı.

  1. Yıl Atatürk Ortaokulu öğretmeni Yasemin Oğuz öncülüğünde başlatılan "Değerlerimize Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında 8 öğrenci, lösemili çocuklar için saçlarını kesti.

Gazetecilere açıklama yapan Oğuz, kesilen saçların peruk haline getirilerek lösemili çocuklara hediye edileceğini belirterek, "Geçirdikleri hastalıklardan dolayı saçlarını kaybetmiş küçük kardeşlerimize duygudaşlık yapmak, onları bir nebze gülümsetebilmek adına saç bağışı kampanyası düzenledik." dedi.

Saçlarını bağışlayan öğrencilerden Masal Orçal, lösemili çocukların iyileşmesi için morallerinin iyi olmasının önemli olduğunu kaydederek, "Onları çok sevdiğim için, onların çok mutlu olmasını istediğim için saçımı bağışladım. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
lösemi çocuk öğrenci ortaokul

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