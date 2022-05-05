Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kirazlı Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta, Batuhan Y. yönetimindeki 07 YHL 29 plakalı otomobil, Tarkan Güngör'ün kullandığı 09 BB 809 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Güngör, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Batuhan Y. ile yanındaki yolcu Ebru B'nin tedavisi sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz