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Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

05.05.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kirazlı Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta, Batuhan Y. yönetimindeki 07 YHL 29 plakalı otomobil, Tarkan Güngör'ün kullandığı 09 BB 809 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Güngör, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Batuhan Y. ile yanındaki yolcu Ebru B'nin tedavisi sürüyor.

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