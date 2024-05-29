Aydın'da pikabın çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Söke-Kuşadası kara yolunda E.A. idaresindeki 09 JV 315 plakalı pikap, tek başına yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki B.Y'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu, hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, tek başına yola çıkan çocuğa pikabın çarpması ve çevredekilerin kazaya müdahale ettiği anlar yer alıyor.
Gözaltına alınan pikabın sürücüsü E.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.