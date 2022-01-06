Aydın'da polisin yaralı bulduğu kızıl şahin, koruma altına alındı

Aydın'da polislerin yaralı bulduğu kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın-İzmir otoyolu Aydın gişelerindeki uygulama noktasında görevli polisler, yaralı bir kızıl şahin buldu.

Polislerin haber vermesi üzerine gelen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekibi, yaralı şahini teslim aldı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mazlum Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şahine muhtemelen bir araç çarpmış. Belirgin şekilde bir yarası görünmüyor. Su ve yem vermeye çalıştık. Biraz misafir ettik. İyileştikten sonra da tekrar doğaya salarlar. Yine özgür şekilde uçar." ifadelerini kullandı.

