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Aydın'da portakal bahçesinin bekçisi ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 11.08.2020 21:17 | Son Güncelleme

Aydın'da portakal bahçesinin bekçisi ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde portakal bahçesinde bekçilik yapan yaşlı adam ölü bulundu.

Devlet Su İşleri 21'inci Bölge Müdürlüğünün arkasındaki portakal bahçesinde bekçilik yapan İbrahim Coşkun (89), oğlu tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Coşkun'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Coşkun'un evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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