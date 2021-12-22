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Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi

22.12.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Atça Mahallesi'ndeki evinde internetten sipariş ettiği belirtilen alkollü içkiden aldıktan sonra fenalaşan Mustafa E. (43), Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

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Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
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Merkez
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