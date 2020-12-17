YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

AYDIN HABERLERİ  | 17.12.2020 11:26 | Son Güncelleme

Zehirlenenlerden M.L.Ö'nün evine yapılan aramada 447 şişe sahte rakı ile 500 gram anason aroması ve 170 litre etil alkol ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan M.A (47) ile R.K (61) ve M.L.Ö (65) rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Sahte içki içtikleri belirtilen kişiler, durumları ağır olduğu için yoğun bakım servisine alındı.

Konuya ilişkin araştırma yapan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyi M.L.Ö'nün ürettiğini tespit etti.

M.L.Ö'nün evinde yapılan aramada 447 şişe sahte rakı ile 500 gram anason aroması ve 170 litre etil alkol ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Atasoy Eczanesi
Merkez
Canver Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Arpaz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.