YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da Salı Pazarı açılıyor

Aydın’da Salı Pazarı açılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 26.06.2020 18:05 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Aydın’da Salı Pazarı açılıyor

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Aydın’da Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan tarihi Salı Pazarı’nın açılacağı müjdesini verdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge sonrasında genelgeye uymadığı için Zafer Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı kapanmıştı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nevzat Biçer Parkı’nda Pazar esnaflarıyla bir araya gelerek, hem vatandaşların hem de Pazar esnaflarının isteği üzerine Salı Pazarını gerekli önlemleri almak kaydıyla tekrardan açılacağını söyledi. Vatandaşların ve Pazar esnafının mağdur olmamaları için yoğun çaba harcayan Başkan Atay, Pazar alanında sergi açan esnafların kurallara uyup sosyal mesafelerini koruyarak tezgah açacağının sözünü alarak, esnafların tek ve çift olarak belirlenen numaralarına göre dönüşümlü olarak tezgah açabileceklerini söyledi.
30 Haziran Salı gününden itibaren Pazar esnafları Salı Pazarında dönüşümlü olarak tezgah açabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Aydın Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:41
Öğle
13:17
İkindi
17:10
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Güney Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Aydoğan Eczanesi
Nazilli
Çankır Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.