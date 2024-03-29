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Aydın’da seçimde 260 sağlık personeli görev yapacak

İHA İHA
29.03.2024 15:56
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Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Aydın’da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, hastanede yatan veya evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar için de İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde seçim günü 260 sağlık personeli görev yapacak.

Aydın’da seçimde 260 sağlık personeli görev yapacak

Genel seçimlere sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da seçim hazırlıkları sürdürülürken, Aydın’da Mahalli İdareler Seçimi’nde 882 bin 124 seçmen 2 bin 918 sandıkta, belediye başkanlığı, meclis üyesi ve muhtar adayları için oy kullanacak. Bu çerçevede harekete geçen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ise hastanelerde yatan veya evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşların oy kullanmasını sağlamak amacıyla seçim mesaisi yapacak. Geçtiğimiz gün Aydın Valiliği başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararla birlikte Aydın genelinde seçim günü 69 araç ve 78 ekip olmak üzere toplam 260 sağlık personeli görev yapacak.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Hastanelerimizde yatan hastalarımız ve evde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızdan talepte bulunanların, 31 Mart seçimlerinde hasta nakil araçlarımız ve hizmet araçlarımız ile oy verecekleri merkezlere ulaşımları sağlanacaktır. Evde Sağlık Hizmeti alan vatandaşlarımızın oy kullanacakları merkezlere kolay ve güvenli bir şekilde gidiş dönüşlerini sağlamak için İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 69 araç ve 78 ekip olmak üzere toplam 260 sağlık personelimiz görevlendirilmiştir. Seçimlerde oy kullanmak üzere nakil talep eden vatandaşlarımız Cumartesi günü saat 09.00 - 21.00, Pazar günü ise saat 08.00’den itibaren 444 38 33 veya Müdürlüğümüz Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi’nin 0256 213 54 72 numaralı telefonlardan randevu oluşturabilirler” ifadeleri yer aldı.

Yerel Seçim 2024


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