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Aydın'da sevgi evlerindeki çocuklar jandarmayla bir gün geçirdi

20.11.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da sevgi evlerindeki çocuklar jandarmayla bir gün geçirdi

Aydın'da sevgi evlerinde kalan çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında jandarmayla bir gün geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, çocuklara jandarmanın görevleri anlatıldı. Daha sonra Jandarma Filo Komutanlığına götürülen çocuklar helikoptere bindi.

Aydın Jandarma Taktik İHA Komutanlığına da götürülen çocuklara insansız hava aracı (İHA) ile silahlı insansız hava aracının (SİHA) tanıtımı yapıldı. Çocuklar, SİHA ve İHA'ların bulunduğu garajda simülasyonla bu araçları kullandı.

Trafik ve asayiş timine ait motosiklete binen çocuklar, temsili olarak uyarı anonsları yaptı.

Hayvan Durum İzleme ekibinin çalışmalarının anlatıldığı etkinlikte çocuklara, yangın ve narkotik köpek timlerince de gösteri sunuldu.

Daha sonra, çocuklara, Jandarma Çocuk ve Çevreci Çocuk dergileri, Türk bayrağı, balon gibi çeşitli hediyeler verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, gazetecilere, çocukların jandarmayı ve çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldukları için mutlu olduğunu anlatarak, "Çocuklarımızın kendi milli birliğimizi, bütünlüğümüzü görmeleri, bu konuda kullandığımız araç ve gereçleri tanıması anlamında çok özel bir gündü. Çocuklarımızın gözlerindeki pırıltıyı görmek bizler çok heyecan vericiydi. Gençlerimizi hayata hazırlama anlamında birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin de katıldı.

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