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Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 11.07.2020 23:03 | Son Güncelleme

Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.B. (27) ve yanındaki ağabeyi E.B. (33) ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen Y.D. (33) ve O.Ç. (33) Atatürk Mahallesi 122 Sokak'ta karşılaştı.

Gruplar arasındaki tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu B.B, E.B. ve O.Ç. tabanca ile yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı, Y.D. gözaltına alındı.

Olaydan sonra aralarında gerginlik yaşanan iki grubun yakınları da polis tarafından dağıtıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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