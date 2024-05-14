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Aydın'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

AA AA
14.05.2024 08:01
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atça Mahallesi'ndeki evine giden Aylin Pekin (48), M.Y. (50) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Pekin'in cenazesi, incelemenin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli M.Y, suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Sultanhisar silahlı saldırı

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