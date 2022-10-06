Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Akcihan (26) yönetimindeki 09 C 2787 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akcihan'ın cenazesi otopsi için Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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