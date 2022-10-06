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Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

06.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Akcihan (26) yönetimindeki 09 C 2787 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akcihan'ın cenazesi otopsi için Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

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