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Aydın'da trafik kazası geçiren adayı YKS'ye amcası yetiştirdi

18.06.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adayın kazada yaralanan anne ve babası ile bir kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazadan yara almadan kurtulan üniversite öğrencisi adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna amcası tarafından yetiştirildi.

Savrandere Mahallesi mevkisinde N.S. idaresindeki 09 AGS 673 plakalı otomobil, oğlu Mehmet Cumhur'u, eşi Öznur ile sınava götürmek üzere yola çıkan Aşkın Altıntaş yönetimindeki 09 C 1222 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile Öznur Altıntaş yaralandı, Mehmet Cumhur Altıntaş kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobillerdeki yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Sınav salonuna amcası tarafından götürüldü

Mehmet Cumhur, kaza yerine gelen amcası Akın Altıntaş tarafından Aydın Mimar Sinan Anadolu Teknik Lisesi'ne götürülerek sınava yetiştirildi.

Kazada yaralananlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diğer yandan kentte sınava geç kalan 43 adayı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin, sınav merkezlerine yetiştirdiği bildirildi.

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