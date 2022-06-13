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Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.06.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Davut Baştekin'in (28) kullandığı 09 ADB 911 plakalı ticari araç, Bozdoğan-Nazilli kara yolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki Hüseyin Kabaklı'nın (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Baştekin Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Aydın Nazilli

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