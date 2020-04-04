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Aydın’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 04.04.2020 20:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Kaza, Aydın’ın Yenipazar ilçesi Alhan Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Aydın’da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Aydın’ın Yenipazar ilçesi Alhan Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eşref Erdemir (53) yönetimindeki 09 PT 628 plakalı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazada sürücü Erdemir ile birlikte aynı traktörde bulunan eşi Saniye Erdemir (50) ve Hurşit Erdemir (21) yaralandı. Gördü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Saniye Erdemir’in hayatını kaybettiğini belirlerken Hurşit Erdemir ve Eşref Erdemir ilk müdahalelerinin ardından yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşref Erdemir’in hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kurtulmuş Eczanesi
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