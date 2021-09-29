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Aydın'da Türk kara sularına itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.09.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Türk kara sularına itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra yüzerek kendi imkanlarıyla karaya çıkan 2 düzensiz göçmen, ekiplerce bota alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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