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Aydın'da Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

28.06.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 sığınmacı kurtarıldı.

Didim açıklarında 3 can salı ve lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik bottaki 61 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Ayrıca ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi de yakalandı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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