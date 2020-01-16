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  4. Aydın’da uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 16.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Aydın’da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in katılımı ile gerçekleştirildi.Hidayet Sayın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Aydın’da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in katılımı ile gerçekleştirildi.
Hidayet Sayın Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Toplantı, Aydın Yeşilay Danışmanlık Merkezi, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nün sunumları ile devam etti.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Emin Ceylan, Aydın İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Aydın, Türkiye genelinde ortaya çıkartılan uyuşturucu olaylarında yüzde 5’lik oranla dördüncü sıradadır. Son beş yılda Jandarma bölgesinde bin 609 olay ortaya çıkarılmıştır. 2018 yılında 410 olay, 2019 yılında 563 olay ortaya çıkarılmış olup, olay sayısında yüzde 37 artış olmuştur. Olayların meydana geldiği ilçelere bakıldığında Söke, Efeler, Nazilli, Kuşadası ve Germencik ilçeleri dikkat çekmektedir. 2019 yılında ortaya çıkarılan 563 uyuşturucu olayında 813 şahıs hakkında işlem yapılmış, 115 şahıs tutuklanmıştır” dedi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Mehmet Yıldırım ise, sunumunda, “Uyuşturucun ile mücadele kapsamında 2018 yılında 3828 kişi uyuşturucu madde ticareti ve kullanımından yakalanarak işlem yapılmış, bu şahıslardan 289’u tutuklanmıştır. 2019 yılı içerisinde ise 3 bin 747 yakalanmış, 280’i tutuklanmıştır” diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye’de genç nüfusun bazı mihrakların saldırısı altında olduğunu ifade ederek, “Bu konuyu çok ciddiye alarak üzerinde durmamız gerekiyor. Bir çocuk, genç uyuşturucuya başlamışsa bu bir ailen kabusu olabiliyor. İstatistik verilere baktığımızda her 9 bağımlıdan ancak bir tanesini kurtarma imkanımız oluyor. En başından çocuklarımızın gençlerimizin uyuşturucuya ulaşmasını engellememiz lazım. Burada en büyük vazife ailelere düşüyor. Aileler en başta çocuklarına sahip çıkmak zorundalar. Aile yapısını bozacak durumların da ortadan kaldırılması gerekiyor. bu arada anne ve babaların da zararlı alışkanlıklardan uzak durması gerekiyor. Okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize de büyük iş düşüyor. Bağımlılığa meyilli çocuklarımızın tespitinde onlar da çok önemli. Önceden yapılan tespitler çocuklarımızın ileri ki dönemlerde sıkıntı yaşanmaması açısından çok önemlidir. Çocuklarımız bizim en büyük zenginliğimiz, onun için çocuklarımıza sahip çıkalım” dedi.

Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın İl Jandarma Komutanı Mesut İnan, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ilçe kaymakamları, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

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