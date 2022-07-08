Aydın'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Atatürk Caddesi'nde yakalanan N.Ş. (19) adlı kadının üst aramasında 6 gram eroin, bir miktar kristal metamfetamin ile "bong" diye tabir edilen uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

N.Ş'nin Aydın'daki evinde de 72 gram eroin ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



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