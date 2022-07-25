Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine S.D'nin (45) Yeni Mahalle Derbent Sokak'taki evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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