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Aydın’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi tutuklandı

04.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Aydın’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptığı çalışmalarla uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan B.B. ve ona aracılık yaptığı tespit edilen E.Ç. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından bugün mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi tutuklandı

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Coşkun Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
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Ulusoy Eczanesi
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Kusadasi
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