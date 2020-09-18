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Aydın'da valilik ve kaymakamlıklara girişlerde HES kodu zorunlu hale geldi

AYDIN HABERLERİ  | 18.09.2020 22:23 | Son Güncelleme

Aydın'da valilik ve kaymakamlıklara girişlerde HES kodu zorunlu hale geldi

Aydın Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, valilik ile kaymakamlık binalarına girişte vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Aydın Valiliği açıklamasında, valilik ve kaymakamlık binalarına vatandaşların HES kodu ile giriş yapılacağı belirtildi.

İl genelinde kurumların mesai saatlerinin 08.30-17.30, 09.00-18.00 olarak iki farklı şekilde uygulanacağı kaydedildi.

Aralarında Valilik, Efeler Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü olan kurumların mesai saatinin 08.30-17.30, İl Çalışma ve İş Kurumu, Vakıflar Bölge, İl Sanayi ve Teknoloji, Orman İşletme, İl Göç İdaresi, İl Çevre ve Şehircilik gibi kurumlarda da mesai saatinin 09.00-18.00 olarak uygulanacağı bildirildi.

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