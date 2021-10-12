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Aydın'da vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu

12.10.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu

Aydın'da yalnız yaşayan hakim evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarında ikamet eden vergi mahkemesi hakimi Aydın Tuncalı'dan (53) bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen evde, Tuncalı'nın hareketsiz şekilde yerde olduğu görüldü. Yapılan incelemede hakimin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Vücudunda herhangi bir kesici iz bulunmayan Tuncalı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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