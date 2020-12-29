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Aydın’da yağışlı hava aralıklarla sürecek

AYDIN HABERLERİ  | 29.12.2020 09:51 | Son Güncelleme

Aydın’da etkili olan yağışlı havanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Aydın il genelinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın 2021 yılının ilk günlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Aydın’da yağışlı hava aralıklarla sürecek

Aydın’da etkili olan yağışlı havanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Aydın il genelinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın 2021 yılının ilk günlerine kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da bugün ve yarın parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma günü parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Cumartesi parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 16 ile 19 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Aydın Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:17
Öğle
13:16
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:27

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Toprak Eczanesi
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