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Aydın'da yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı

05.03.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yanan balıkçı teknesinin kaptanını Sahil Güvenlik kurtardı

Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçı teknesinin makine dairesinde çıkan yangında, Sahil Güvenlik ekipleri teknenin kaptanını kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Cennet Koyu mevkisinde Kerem Bilkay'a ait, karaya oturan balıkçı teknesinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, alevlerin arasında kalan teknenin kaptanı Bilkay'ı kurtardı.

Yangın söndürüldüğü teknede maddi hasar oluştu.

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