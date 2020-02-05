YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da yeni amatör denizciler yetişiyor

Aydın’da yeni amatör denizciler yetişiyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Liman Başkanlığı’yla ortak bir çalışmayla amatör denizciler yetiştiriyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Liman Başkanlığı’yla ortak bir çalışmaya imza atarak Aydınlıların amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi almalarını sağlamaya devam ediyor.

Aydın’da yeni amatör denizciler yetişiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Liman Başkanlığı’yla ortak bir çalışmayla amatör denizciler yetiştiriyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Liman Başkanlığı’yla ortak bir çalışmaya imza atarak Aydınlıların amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi almalarını sağlamaya devam ediyor. Şimdiye kadar yüzlerce Aydınlı amatör denizcilik ve kısa mesafe telsiz operatörlüğü belgesini alırken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tüm Aydınlıları denizcilik kültürünün yerleşmesi için belgelerini almaya davet etti.
Kuşadası Liman Başkanlığı’yla Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen programda önce eğitimler veriliyor sonrasında da sınavlar yapılıyor.
Amatör denizci belgesi ve kısa mesafe telsiz operatörü yeterlilik belgesi sınavları 7 Şubat Cuma günü Didim Ticaret Odası’nda, 14 Şubat Cuma günü Kuşadası Ticaret Odası’nda, 15 Şubat Cumartesi günü ASKİ Nazilli Hizmet Binası’nda ve 4 Mart Çarşamba günü Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda yapılacak.
Başvurular "www.adbs.uab.gov.tr" adresinden online olarak yapılabilirken bilgi almak isteyen Aydınlılar 0256 614 10 25 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

Aydın’da yeni amatör denizciler yetişiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

Zonguldak'ta bulunan su samuru doğal yaşam alanına bırakıldı

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Aydın Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:28
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Abacı Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.