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Aydın’da yılın ilk güreşi sessiz yapıldı

02.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın en önemli geleneksel kış eğlenceleri arasında yer alan deve güreşlerine hafta sonu İncirliova’da devam edildi.

Aydın’da yılın ilk güreşi sessiz yapıldı

Yılın ilk güreşi, önceki gün Nazilli’deki bir dönercide meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle davul ve zurna çalınmadan yapıldı. Karşılaşmalarda 115 çift pehlivan deve kıran kırana güreşti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen deve güreşlerini binlerce kişi izledi. Çatımların oldukça başarılı olduğu güreşlerde pehlivan develer, çatal kapan, sağ ve sol tekleri ile güreş severlere 2023 yılının ilk güreşinde unutulmaz anlar yaşattı. Bu yıl devecilik kültürüne emek vermiş merhum deveciler anısına gerçekleştirilen karşılaşmalarda Aydın başta olmak üzere, Muğla, Denizli, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Antalya’dan çok sayıda pehlivan deve kıran kırana güreş tuttu.

15 ayrı dalda özel kupa müsabakasının yapıldığı güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller verilirken Büyükşehir Belediye Başkanlığı karşılaşmasının kupasını ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu verdi.
Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olarak bilinen İncirliova Arenası’nda yılın ilk güreşini yapmanın ve binlerce kişiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Nazilli’de önceki yaşanan patlamada 7 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı bu yıl güreşlerde davul zurna çaldırmadıklarını söyledi. Bu nedenle festivalin eğlence kısmını iptal ettiklerini kaydede Başkan Kaya, “Devecilik Yörük kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Bir yanda geleneklerimizi sürdürürken diğer yandan da bu kültürümüzle binlerce kişinin kaynaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Oldukça güzel müsabakalar oldu” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

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