Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesedi, otopsiye gönderildi.

Erbeyli Mahallesi'nde Aydın-İzmir kara yolu kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, jandarmayı aradı.

Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, savcının incelemesi sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında inceleme yapan ekipler, kadına hafif ticari aracın çarptığını belirledi.

Plakası belirlenen aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz