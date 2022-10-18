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Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

18.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında bulunan kadın cesedi, otopsiye gönderildi.

Erbeyli Mahallesi'nde Aydın-İzmir kara yolu kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, jandarmayı aradı.

Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, savcının incelemesi sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında inceleme yapan ekipler, kadına hafif ticari aracın çarptığını belirledi.

Plakası belirlenen aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

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