Aydın'da yolcu otobüsünde 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Efeler ilçesindeki otoyol kavşağında önlem aldı.

Otobüste yapılan aramada şüpheli E.A'nın üzerinde ve çantasında 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

E.A'nın uyuşturucuyu teslim edeceği iddia edilen V.K de Adnan Menderes Bulvarı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



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