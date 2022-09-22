Aydın'da yolda yürürken başına saçma isabet eden kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde yolda yürürken başına saçma isabet etmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi Namık Gedik Caddesi'nde yürüyen A.Ç'nin başına, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tüfekle ateş edilmesi sonucu saçma isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan A.Ç, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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