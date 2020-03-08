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Aydın’da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 08.03.2020 19:37 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza saat 18.30 sıralarında Kuyulu Kavşağı’nda meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında Kuyulu Kavşağı’nda meydana geldi. G.D. yönetimindeki 09 UE 446 plakalı, A.A idaresindeki 35 JV175 plakalı ile Y.Ş idaresindeki 09 AAL 966 plakalı araçlar kavşak içinde birbiri ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda kara yolu savaş alanına dönerken, araçlar kullanılmaz hale geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir müddet Aydın-İncirliova istikametine trafik akışı sağlanamadı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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