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Aydın'daki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

22.08.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'daki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'daki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan ÖİB adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesindeki 5 bin 9 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 47 milyon lira bedelle ERZ Hafriyat İnşaat Gıda Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Aydın

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