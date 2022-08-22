Aydın'daki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'daki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan ÖİB adına kayıtlı, Aydın'ın Didim ilçesindeki 5 bin 9 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 47 milyon lira bedelle ERZ Hafriyat İnşaat Gıda Turizm Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

