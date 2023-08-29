Aydın'daki trafik kazasında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Didim'den Söke istikametine giden E.T. (24) idaresindeki 16 CCV 18 plakalı kamyonet ile Uslu Sitesi kavşağından ilçe merkezine dönüş yapan Ş.K.A'nın (70) kullandığı 34 GC 4821 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan eşi B.K. (66) ile torunu M.E. (10) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



