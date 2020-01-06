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  4. Aydın’ın yıldızları çeyrek finalde

Aydın’ın yıldızları çeyrek finalde

AYDIN HABERLERİ  | 06.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Badmington Ege Grup müsabakalarında mücadele eden kız il karması takımı çeyrek finale yükseldi.Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakaları 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında Manisa ilinde gerçekleştirildi.

Badmington Ege Grup müsabakalarında mücadele eden kız il karması takımı çeyrek finale yükseldi.
Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakaları 3-5 Ocak 2020 tarihleri arasında Manisa ilinde gerçekleştirildi. ANALİG Badminton Ege Bölge Grup Müsabakalarına Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Manisa, Uşak, Bilecik ve Afyon illerinin karma badminton takımları katıldı.
Aydın’ı temsilen A grubunda yer alan kız il karması takımı ilk maçında Eskişehir’i 4-1 mağlup edip, ikinci maçında Manisa’ya 3-2’lik skorla yenilerek grup ikinciliği ile adını çeyrek finale yazdırdı.
Çeyrek Finaller Eskişehir’de
Aydın’ı Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kızlar Badminton Çeyrek Final müsabakalarında temsil edecek olan il karma takımı, 14 Şubat - 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Eskişehir’de mücadele edecek.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Pazartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
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