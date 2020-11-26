Aydınlı Bakan Selçuk’un testi negatif çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eşinin ve kendisinin son yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda, “Eşimin ve benim son yaptırdığımız Kovid-19 test sonucumuz negatif çıktı, hamdolsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere geçmiş olsun dileklerini ve dualarını esirgemeyen sevgili kabine arkadaşlarıma, sayın milletvekillerimize, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli başkanlarına, değerli medya mensuplarına ve Türkiye’nin dört bir yanından gönderdikleri mesajla güç veren tüm dostlara en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, Sağlık Politikaları kurulu Başkanvekilimiz Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’na Prof. Dr. İhsan Ateş’e ve tüm sağlık çalışanlarımıza hastalarımıza olan ilgileri için çok teşekkür ediyorum. 81 ilimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımın desteğini ise tarif etmem mümkün değil. Kah tebessüm ettirip kah duygulandırdınız. İyi ki varsınız. Bu denli özverili çalışan bir teşkilatla milletimize hizmet etme mutluluğunu yaşatan Rabbime şükürler olsun. Virüsün her an bulaşabildiğini unutmadan, tüm kurallara harfiyen uyarsak dana sağlıklı günlere hep beraber ulaşacağız inşallah. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam” dedi.

