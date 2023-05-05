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Aydınlı gençler umre yolcusu

05.05.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı ’Gençliğe Değer’ projesi çerçevesinde il ve ilçe gençlik koordinatörlükleri bünyesinde dini, sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerde aktif görev alan üniversite öğrencilerini umre ile ödüllendirdi.

Aydınlı gençler umre yolcusu

Umre yolcusu gençler İl Müftülüğü çalıştay salonunda İl Müftüsü Hasan Güneş ile bir araya geldi.

Kutsal topraklara gidecek öğrencileri tebrik eden İl Müftü Güneş, "Rabbimiz insana hayatında birçok fırsatlar sunar. Sizler genç yaşta bu fırsatı ve heyecanı yakaladınız. Ömrünüz boyunca unutamayacağınız hatıralarınız olacak. Umre bir ibadettir, dolayısıyla her gününüzü her anınızı çok iyi değerlendirmenizi istiyoruz" dedi.

İl Müftü Yardımcıları Mehmet Atay ve Melek Sevindi de umre ibadeti için ilk defa kutsal beldeye gidecek öğrencilere yapacakları işlemler ve ibadette dikkat edecekleri hususlara dair bilgiler verdi.

Öğrenciler de duygularını paylaşarak bu imkânı sunan tüm yetkililere teşekkür etti.

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