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Aydınlı gençlerden Adnan Menderes Müzesi’ne ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 15.07.2020 13:28 | Son Güncelleme

Aydın Gençlik Merkezi üyeleri, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti.Aydın Valiliği tarafından düzenlemelerine devam edilen ve açılış için gün sayan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, gelen ziyaretçilerini de geri çevirmiyor.

Aydın Gençlik Merkezi üyeleri, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti.
Aydın Valiliği tarafından düzenlemelerine devam edilen ve açılış için gün sayan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, gelen ziyaretçilerini de geri çevirmiyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında faaliyetler yürüten Aydın Gençlik Merkezi üyeleri ve çalışanları, demokrasi şehidi merhum Başvekil Adnan Menderes’in anısına kurulacak olan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti. Teşhir ve tanziminde kullanılmak üzere Adnan Menderes’in hatırasını canlandıran bilgi, belge ve eserlerin yer aldığı müzenin yapım aşaması devam ederken, henüz tamamlanmamış olan müze şimdiden ihtişamıyla ziyaretçilerinin büyük beğenisini kazandı.
Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde kurulan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni gezen Aydın Gençlik Merkezi üyeleri, Menderes dönemine ait bilgi, belge ve eserleri inceledi. Menderes’in tüm hayatını yakından inceleyen gençler, müzenin adeta geçmişe yolculuk yapmayı sağladığına dikkat çekerek yaşanan olayların ve görsellerin sergilendiği müzede duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

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