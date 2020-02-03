Aydınlı sporcu Türkiye Şampiyonu oldu

Çankırı’da düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Aydınlı sporcu Elif Hayriye Yılmaz, Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Çankırı’da düzenlenen Genç ve Yıldız Kızlar şampiyonasında ringdeki rakiplerini teker teker mağlup ederek altın madalya kazanan Aydın Kungfu Spor Kulübü sporcusu Elif Hayriye Yılmaz şampiyon olarak Aydın’ı gururlandırdı. Yılmaz bu başarısıyla Avrupa Boks Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Aynı kulübün diğer sporcularından Nefise Atalay ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

