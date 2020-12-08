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Aydınlılar doğal gaz fiyatlarına isyan etti

AYDIN HABERLERİ  | 08.12.2020 11:11 | Son Güncelleme

Doğalgazın metreküp fiyatının diğer illere oranla Aydın’da daha yüksek olduğunu iddia eden Aydınlı vatandaşlar, fiyatlara isyan ederek Aydın’a ve Aydınlılara firma tarafından haksızlık edildiğine ileri sürüp fiyatların düşürülmesi talebinde bulundular.Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya sosyal medya hesabı üzerinden Aydın’da 100 bin abonenin doğalgaz konforuna geçtiği ifade eden “Kalpleri Isıttık” paylaşımı ile Aydınlılara teşekkür etti.

Doğalgazın metreküp fiyatının diğer illere oranla Aydın’da daha yüksek olduğunu iddia eden Aydınlı vatandaşlar, fiyatlara isyan ederek Aydın’a ve Aydınlılara firma tarafından haksızlık edildiğine ileri sürüp fiyatların düşürülmesi talebinde bulundular.
Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya sosyal medya hesabı üzerinden Aydın’da 100 bin abonenin doğalgaz konforuna geçtiği ifade eden “Kalpleri Isıttık” paylaşımı ile Aydınlılara teşekkür etti. Yapılan paylaşımın ardından Aydınlı vatandaşlar ise kullandıkları doğal gaz fiyatlarının diğer illere göre metreküp fiyatlarının yüksek olduğunu iddia ederek firmaya yaptıkları yorumlarla tepki gösterdi. Vatandaşlar, metreküp fiyatlarının 2,4 TL-2,3 TL civarında olduğunu belirterek, Aydın’da doğalgaz kullanmanın mantıklı olmadığını, klima ile ısınmanın doğalgaz ile ısınmadan daha ucuza mal olacağını iddia etti. Vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptığı yorumların ise firma tarafından cevapsız bırakılması tepki çekti.
Aydınlı sosyal medya kullanıcıları tarafından “Kalplerimizin ısınması yetmiyor, artık cüzdanlarımız da ısıtın. Aydın en pahalı doğalgazı kullanmak zorunda mı ?”, “Fiyatları düşürün artık, çevremizdeki illerin metreküp fiyatları ucuz, Aydınlının günahı ne”, “Türkiye’de en pahalı doğal gaz Aydın’da metreküpü 2,42 TL’ye geliyor” paylaşımları ile firmanın fiyatlarını aşağıya çekmesini talep ettiler.

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