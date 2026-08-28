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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen duyurdu!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8 ekranlarında Fenerbahçe'deki son gelişmeleri ve kadro planlamasını değerlendirdi. Talisca'nın geleceğine parantez açan Dilmen, Brezilyalı yıldızın yüzde 90 ihtimalle takımdan ayrılacağını öne sürdü.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı resmen duyurdu!
Emre Şen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8'de yayınlanan programda Fenerbahçe'nin kadro yapılanması ve takımdan ayrılması muhtemel isimler üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerdeki yabancı kontenjanı durumuna değinen Dilmen, özellikle Anderson Talisca ve Nelson Semedo üzerinden dikkat çeken bir analiz yaptı.

"TALİSCA YÜZDE 90 GİDECEK"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe deki ayrılığı resmen duyurdu! 1

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın takımdaki geleceğini değerlendiren Rıdvan Dilmen, ayrılık ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Tahminim Talisca yüzde 90 gidecek veya 10 artıları (yabancı kuralı esnekliğini) kabul ederse oraya doğru evrilecek gibi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kadrodaki bir diğer yabancı oyuncu Nelson Semedo'nun performansına ve kalma isteğine de dikkat çeken ünlü yorumcu, "Semedo da 'beni yollamayın' diye bas bas bağırıyor" yorumunda bulundu.

"İSMAİL KARTAL İÇİN KOLAY BİR KARAR DEĞİL"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe deki ayrılığı resmen duyurdu! 2

Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerine ve kadro mühendisliğinde yaşadığı zorluğa değinen Dilmen, tecrübeli çalıştırıcının Brezilyalı yıldızı kadroda tutmak istediğini vurguladı:

"İsmail Kartal için de kolay bir karar değil. İsmail Kartal'a kalsa, hissediyorum ve görüyorum ki o da benim gibi Taliscacı. Çünkü sürekli oynatıyor onu. Ama tabii kolay karar değil yani, Allah yardımcısı olsun diyelim. Kulüp için de aynı şey geçerli."

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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen fenerbahçe talisca
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