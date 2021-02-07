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Aydoğmuş’a imar ve parselasyon müjdesi

07.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Kepez Belediyesi, Aydoğmuş Mahallesi’nde, orman ve Varsak batısı Çevre Yolu’na cephe olan konut parsellerinde yaşanan plan zayiat sorununu, imar planı revizyonuyla çözdü.

Kepez Belediyesi, Aydoğmuş Mahallesi’nde, orman ve Varsak batısı Çevre Yolu’na cephe olan konut parsellerinde yaşanan plan zayiat sorununu, imar planı revizyonuyla çözdü. Mecliste onaylanan 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planıyla, söz konusu bölgede parselasyon çalışması yapılmasının önü açıldı.
Kepez Belediyesi, Varsak bölgesindeki Aydoğmuş Mahallesi’nde; imar planındaki yüksek zayiatı oranı nedeniyle, konut parsellerini değerlendiremeyen vatandaşları sevindirecek imar çalışmasını gerçekleştirdi. Aydoğmuş Mahallesi’nde, orman ve Varsak batısı Çevre Yolu’na cephe konut parsellerinde yaşanan plandaki yüksek zayiat sorununun çözümü amacıyla imar planı revizyonu hazırlandı. İmar planı revizyonu, Aydoğmuş Mahallesi’nin, orman ile Varsak batısı Çevre Yolu’na cephe kısımlarındaki, konut, orman ve park alanlarını kapsıyor. Plan revizyonuna konu alanın imar planları, daha önce Varsak Belediyesi döneminde hazırlanarak, onaylanmış ancak henüz parselasyona dönüşmemişti.

“Vatandaşın parselasyon talebi karşılandı”
Daha sonra bölgede yapılan revizyon çalışmaları sonucunda imar planı zayiat oranı yüzde 56.6 oldu. Bölgedeki parsel sahiplerinin imar uygulaması talepleri, bölgenin gelişmesiyle artmış ancak yüksek olan imar planı zayiatı oranı nedeniyle bugüne kadar bu taleplerin karşılanması yönelik bir çalışma yapılamamıştı.
Kepez Belediyesi, parsel maliklerinin parselasyon çalışması yapılması taleplerinin karşılanması amacıyla imar planı revizyonu çalışması gerçekleştirdi. Öncelikle 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planı hazırlandı ve bu plan Antalya Büyükşehir Meclisinde onaylandı. Daha sonra 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1 bölü bin uygulama imar planı revizyonu hazırlandı ve Kepez Belediye Meclisi’ne sunuldu. Uygulama imar planıyla, zayiat oranı, yasal sınırlara çekilebilecek biçimde konut ve park alanları yeniden düzenlendi.

“İmar uygulamasının önü açıldı”
Planlama alanının güneyinde yer alan Kadastro parselleri de; orman olmaması nedeniyle ilgili kurumdan uygunluk görüşü alınarak, plandaki orman alanından çıkartılarak, konut alanı olarak düzenlendi. Düzenleme sonucunda plan zayiat oranı yüzde 44,8’e çekilerek, imar uygulamasının önü açıldı.
Kepez Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısında, Aydoğmuş Mahallesi’nde yüksek plan zayiatı nedeniyle parsellerine konutlarını yapamayan vatandaşları mutlu edecek olan imar revizyonu da görüşülerek, karara bağlandı.

“Meclis revizyonu onayladı”
Aydoğmuş Mahallesi’nin, orman, Varsak batısı çevre yoluna cephe kısımlarındaki, konut, orman ve park alanlarında parselasyon çalışması yapılmasına olanak sağlayan imar planı revizyonu, Kepez Belediye Meclisi’nde oy birliği ile onaylandı. Büyükşehir Meclisi’nde de onaylandıktan sonra imar planı revizyonu kesinleşecek.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, plan revizyonu ile bölgenin ihtiyacı olan camii alanı, trafo alanı gibi sosyal donatı alanlarının da mahalleye kazandırılacağını belirterek, “Revizyon çalışması, bölgenin gelişmesine ve yapılaşmasının önünün açılmasına imkan sağlayacak” dedi.
Başkan Tütüncü, planlama süreci kesinleştikten sonra imar revizyonunu tamamlanan bölgenin parselasyon düzenlemesini de yapacaklarını kaydetti.

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