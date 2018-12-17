Ayew ve Valbuena Erzurumspor beraberliğini değerlendirdi

Fenerbahçe'de Andre Ayew, BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendi evlerinde bu kaybın kabul edilemez olduğunu belirten Ayew, "Çok üzgünüz. Tribünde bir taraftarın düştüğü haberini aldık, ona geçmiş olsun. İyi başladık, golleri bulduk ama ritmi koruyamadık. İkinci yarı yediğimiz gol özgüvenimizi kırdı. Üçüncü golü atamadık. Kendi sahamızda oynuyorsak, bu akşam yaptığımızı yapmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Üst üste çok kayıp yaşadıklarını söyleyen Ganalı oyuncu, "Büyük bir kulübüz ve bunları yapmamalıyız. Kafamızı yukarı kaldırmalıyız çünkü artık çok fazla olmaya başladı bu durum" diye konuştu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Ayew, "Çok fazla pozisyona girdik, daha fazla gol atmalıydık. Kendi sahanızda oynarken attığınız 2 gol yetmeli. Daha fazla atabilirdik ama o golleri yememeliydik. Onların kalesinde de kendi kalemizde de daha etkili olmalıyız. Eksik olan bu" dedi.

VALBUENA: KOL KIRILACAK...

yarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Valbuena, "Çok iyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı tam tersi. Profesyonellik dışıydı, başka diyebileceğim bir şey yok" dedi.

Sorunu birlikte çözeceklerini söyleyen Fransız oyuncu, "İkinci yarı tamamen bambaşka bir yüzümüz vardı. Burada bir şey söylemem, bir şeyleri değiştirmez. Yarın kendi aramızda konuşacağız. Kol kırılacak ve ne varsa içinde kalacak. Kirli bir durum varsa, aile içinde kalır" ifadelerini kullandı.

