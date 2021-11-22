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Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

22.11.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın yaptığı açıklamayla şaşırttı. Aygün Aydın "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" dedi.

Aygün Aydın böyle yardım istedi: Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

İş insanı Hakan Sabancı'yla olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan ve sosyal medyada aldığı tepkilerle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın, aldığı tepkiler karşısında sosyal medya hesabından, Türk milletine karşı hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Aydın hakkında, kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Aygün Aydın hakkında, sosyal medya hesabından Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Bu haberin ardından Aydın yaptığı bir paylaşımla şoke etti. Aydın avukatları tarafından dolandırıldığını iddia ederek "Param yok, elimdeki eşyaları sattım" dedi. Aydın aldığı cezayla ilgili ise "Ben bunları gerçekte Türk milleti kurum ve organlarına söylemedim" açıklamasında bulundu.

Ekran Alıntısı

ESKORTLUK AÇIKLAMASI

Aygün Aydın açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var."

Daha önce ihtihara kalkıştığını da söyleyen Aygün Aydın hapis kararı çıkarsa yine intihar edebileceğini söyledi.

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Aygün Aydın
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